Not Available

Romano Sagrado Talim Sa Dilim is a 1995 Tagalog-language Action Horror motion picture written by Vic Dabao and Henry Nadong. The movie is directed by Rogelio Salvador. Romano sagrado talim sa dilim features Monsour Del Rosario, Edu Manzano, Alma Concepcion, John Estrada, Dindo Arroyo, Orestes Ojeda and Bes Flores.