Ronald Goedemondt - Spek

Not Available

Spek is de eerste avondvullende voorstelling van Ronald Goedemondt. Eerder speelde hij een driekwartierprogramma "De draak ontwaakt", in hetzelfde jaar dat hij het Cameretten Festival won (2003). En natuurlijk is hij een van de comedians van de Comedy Train. Daarnaast schreef hij voor 'Dit was het nieuws' en 'Spijkers met koppen'. In Spek belicht hij bekende verschijnselen uit de samenleving op een absurdistische en verongelijkte wijze waardoor hij met groot gemak de lachers op zijn hand krijgt. Hij toont zich daarmee een getalenteerd verteller, ondanks het hoge tempo waarop hij zijn woordensalvo's over zijn publiek uitstort. Een avond Ronald Goedemondt is een avond heel hard lachen en heel opgewekt het theater uitkomen. Het is dan ook zeker aan te raden om deze voorstelling nog te gaan bekijken. Op de dvd staan naast de show twee extra's. Een mooie, beeldende fotoreportage en een kijkje achter de schermen waarin we Ronald Goedemondt zien die zich voorbereidt op Spek.