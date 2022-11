Roué Verveer: Voorwaardelijk Vrij

Not Available

Het gaat goed met Roué Verveer. De Volkskrant vindt hem "verfrissend geëngageerd" en het NRC Handelsblad roemt zijn fantasie: "Hij vuurt grappen ogenschijnlijk uit de losse pols af, alsof hij ze ter plekke verzint." Geen wonder, want Roué maakt al jaren furore bij de Comedytrain met zijn mooie verhalen en scherpe improvisaties en in zijn theatershows buldert de gulle lach door de zaal. Maar als het goed met je gaat, neemt de angst om het weer kwijt te raken toe. En dat is precies het verhaal achter 'Voorwaardelijk Vrij'. Verveer prikkelt, stemt tot nadenken, en doet dat met heel veel humor. Voorwaardelijk Vrij is opgenomen in De Meervaart in Amsterdam.