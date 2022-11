Not Available

Roupa Nova retorna à cena musical com versões acústicas para sucessos como "Whisky A Gogô", "Sapato Velho", "Dona", "Linda Demais" e "Volta Pra Mim". O álbum traz também as inéditas "Flor Da Pele", "Razão De Viver" e "Já Nem Sei Mais", além das participações de Ed Motta e Chitãozinho e Xororó. Com este disco, o grupo de sucesso dos anos 80 se lança em um novo século. Imperdível.