AJ Styles vs. Will Ospreay / Ricochet vs. Marty Scurll / The Hooligans vs. Joel Redman & ??? / Christopher Daniels & Frankie Kazarian vs. 2 Unlimited / Sha Samuels vs. Jake McCluskey / Lord Gideon Grey's Open Challenge / Rocky Romero vs. Josh Bodom / PLUS: Colt Cabana returns