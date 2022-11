Rune Klan: Hokus Fucking Pokus (Disk 1)

Not Available

Det er ikke så meget det at han gør det, men i den grad måden han gør det på. Rune Klan har udviklet sin helt egen unikke stil inden for tryl spiced op med komik. Remedierne der trylles med er utraditionelle og fuldstændig overrumplende, grænsende til det vanvittige - der er altså smæk for skillingen i de ni afsnit af Hokus Fucking Pokus. I hver udsendelse får Rune Klan musikalsk besøg, som giver en effektfuld stemning, til de nogen gange bizarre tryllenumre. Gæsterne er bl.a. L.O.C., DJ Noize, Kenneth Bager, Yepha, Thomas Troelsen m.fl.