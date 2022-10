Not Available

Running Wild's farewell show at the 2009 Wacken Open Air festival, July 30, 2009 in Wacken, Germany. 01. Intro 02. Port Royal 03. Bad To The Bone 04. Riding The Storm 05. Soulless 06. Prisoner Of Our Time 07. Black Hand Inn 08. Gates Of Purgatory 09. Battle Of Waterloo 10. Der Kaltverformer 11. Raging Fire 12. Whirlwind 13. Tortuga Bay 14. Branded And Exiled 15. Raise Your Fist 16. Conquistadores 17. Under Jolly Roger