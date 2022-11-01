Ryabinoviy Vals

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Сценарий основан на реальных событиях периода Великой Отечественной войны. Это история о подвиге юных минеров, которые ценой своей жизни обезвреживали минные поля и дороги. В соответствии с постановлением Госкомитета обороны в 1944-1946 годах на территории Вологодской области проводились работы по разминированию Оштинского района, освобожденного от немцев. Были подготовлены минеры - в основном 17-20-летние девушки. Тут рождается яркая и короткая любовь инструктора Алексея и молодой вдовы с ребенком Полины. Неожиданно возвращается живым с фронта муж Полины Егор. Извещение о его гибели было ошибочным.