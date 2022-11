Not Available

Sabaton at Stereolux, Nantes, France 01. The March To War 02. Ghost Division 03. Far From The Fame 04. Uprising 05. Midway 06. Gott Mit Uns 07. Resist And Bite 08. Wolfpack 09. Carolux Rex 10. Swedish Pagans 11. Soldier Of Three Armies 12. Attero Dominatus 13. The Art Of War 14. Wind Of Change (Scorpions cover) 15. To Hell And Back 16. MNight Witches 17. Metal Crue