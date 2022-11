Not Available

Official entry to the first Metro Manila Film Festival in 1982 directed by Elwood Perez and starred Snooky Serna, Maricel Soriano, Gabby Concepcion, William Martinez, Albert Martinez, Robert Arevalo, Liza Lorena, Marissa Delgado, Raul Aragon, Alicia Alonzo, Mila Ocampo, Johnny Wilson, Joel Alano, Aiko Melendez, and Kristine Garcia.