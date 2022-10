2008

Salvador Santos (Javier Gutiérrez), obeso, casi calvo y con 33 años, no parece la persona adecuada para vestirse de héroe. Pero no tiene otra opción, especialmente desde que un extraño viajero interdimensional le advierte que su mejor amigo, el multimillonario y guapo Arturo Antares (Leonardo Sbaraglia), es en realidad Nova, un tirano de otra dimensión que se ha ocultado durante años en el cuerpo de Arturo. Nova podría hacer que nuestros dos universos imploten, y Salvador tendrá que detenerlo... aunque no lo quiera.Después de resistirse mucho, Salvador aceptará ser entrenado y descubrirá que años dibujando y leyendo historietas no han sido en vano. Especialmente si siendo un héroe puede rescatar a Laura Luna (Elsa Pataky), el amor de toda su vida, de las manos de Nova.