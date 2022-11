Not Available

John Neschling conducts the Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo in this festive concert filmed live in 2008 at the Sala São Paulo that also features the Banda Mantiqueira, vocalist Mônica Salmaso and violinist Cláudio Cruz. The set list of Brazilian and Latin American classics includes "Rasga o Coração," "Conversa de Botequim," "Maracatu de Chico Rei," "Chiclete com Banana," "Malambo" and "Aquarela do Brasil."