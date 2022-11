Not Available

De Ironie verbergt Scherts achter de Ernst en de Satire verbergt Ernst achter de Scherts en hier vindt u al deze genres bij elkaar: Schertz, Zatire en Yronie (volgens het Bruine Spellingboekje) over Talen en Letteren, Lezers en Schrijvers, Doeners en Zeikerds. Diepzinnig en Oppervlakkig, Liederlijk en Literair. Dit heeft u nooit of ooit gezien, want deze talige humor werd niet eerder uitgebracht op video of dvd. We beginnen in 1973 en eindigen in 1998 en de halve poppenkast is weer present: de Boze Duitse Leraar, de Vieze Man, de Positivo's, Cor van der Laak, de Zusjes Veenendaal, Doctor E.I. Kipping, de oude heer Bussink, moeder en Carla en Frank van Putten en Dirk, die bewijst dat hij niet van de straat is door het alfabet te boeren.Twee urr kijkplezier, luisterpret en leesgenot!