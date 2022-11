Not Available

Schiller’s inspiration comes from trips around the world. Their sound, a mix of chill-out and dance floor music, takes us on a journey into sound worlds that evoke feelings of joy. Schiller Live At Baloise Session 2014 Tracklist: 01. Exposition 02. Glockenspel 03. Desert Empire 04. Ultramarin 05. Sommernacht 06. La Mer 07. Klangwelten 08. Schiller 09. Sehnsucht 10. Mitternacht 11. Denn Wer Liebt 12. Ein Schoner Tag 13. Nachtflug 14. Swan Lake