High Speed Match Chikayo Nagashima vs. Riko Kaiju Singles Match Makoto vs. Honori Hana Six Man Tag Team Match ASUKA, Kaho Kobayashi & Ryo Mizunami vs. Ayame Sasamura, Itsuki Aoki & Rina Yamashita Tag Team Match Arisa Nakajima & Nanae Takahashi vs. Momo Watanabe & Saya Iida