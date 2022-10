Sellig, épisode 3

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Sellig a su en quelques années devenir un pilier de l'humour français. Sa particularité ? Il interprète des héros simples qui vivent des situations quotidiennes. Renouvelant le genre, ses personnages s'enchaînent à un rythme étourdissant, notamment grâce à son talent de comédien. Ses one man shows séduisent un public captif qui raffole de ses portraits qui rivalisent de justesse et de drôlerie. Car Sellig, il est vrai, dresse avec perspicacité une galerie de personnages, véritables héros de notre quotidien. Issu d'un milieu populaire qu'il revendique, il s'inspire de sa vie personnelle et de situations rencontrées, une réalité flirtant toujours avec une certaine irréalité, passant successivement d'un monde à l'autre. Le public plébiscite ces clins d'oeil au vécu et aime se reconnaître dans ses sketchs : Le déménagement de ma soeur, les animaux domestiques, Castorama, l'ultra com, l'écologie et le zen.