Sepultura at El Pla de Santa Maria, Escalarre, Spain Roots Bloody Roots Spit Monólogo ao Pé do Ouvido Breed Apart Attitude Dusted Propaganda Troops of Doom Slave New World Ambush Arise / Dead Embryonic Cells Chaos B.C. Refuse/Resist Territory Biotech Is Godzilla Ratamahatta / Kaiowas Polícia