Sepultura at City of Rock MGM Resorts Festival Grounds, Las Vegas, NV, USA. Setlist: The Vatican / Kairos Propaganda / Breed Apart / Manipulation of Tragedy / Dialog / Sepultura Under My Skin Arise / Refuse/Resist / Kaiowas - Bad Horsie - Kaiowas (with Steve Vai) / Roots Bloody Roots (with Steve Vai)