Sesamstraat - Verjaardag & Speelgoed

Deze dvd bevat een speciale samenstelling van de originele tv-serie. Al je vriendjes uit de bekendste straat van Nederland beleven de vrolijkste avonturen. Afleveringen: Verjaardag - Verjaardag van Paula Verjaardag - Terugtellen Verjaardag - Olifant onthoudt Nikcy's verjaardag Verjaardag - Liedje: Kat was jarig Verjaardag - Zin in een feestje Verjaardag - Het metrieke stelsel Verjaardag - Draai de M voor moeder Verjaardag - Honden bij de bushalte Verjaardag - Morgen Verjaardag - Dikkie Dik: Verjaardagstaart Verjaardag - Zangshow: Er is er één jarig Verjaardag - Twaalvia Verjaardag - Ook een cadeautje Verjaardag - Communicatie/Telefoneren Verjaardag - Lief lieveheersbeestje Verjaardag - Verjaardag 3 jaar oud Speelgoed - Steppen Speelgoed - Praten met een banaan Etc.