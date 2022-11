Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Gervais, policier médiocre raillé par ses collègues du commissariat, rêve d'arrêter Curtis, un cambrioleur futé qui lui échappe depuis longtemps. Un beau jour, alors que Gervais poursuit Curtis et semble enfin atteindre son but, il se retrouve sur des Champs-Élysées vidés de ses habitants, et il en est de même pour tout Paris. Plus personne... sauf Curtis. Gervais tentera d'attraper le hors-la-loi qui profitera du fait qu'il n'y a plus personne.