Annual awards presentation honoring the best talent in short-film achievements of 2014. This years jury consisted of Tygo Gernandt, Hanna Verboom, Vincent van Ommen, Mijke de Jong, Jeroen Koolbergen, George Sluizer, Harmen Jalvingh, Jans Possel, Marko van Kampen, René Wolf and Laser 3.14.