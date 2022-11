Not Available

Annual awards presentation honoring the best talent in short-film achievements of 2016. This years jury consisted of Rutger Hauer, Tygo Gernandt, Vincent van Ommen, Jan Harlan, Roel Reiné', Jeroen Koolbergen, Ariane Schluter, Harmen Jalvingh, Eddy Terstall, René Wolf, Claire van Daal, Jan Doense and Laser 3.14.