Tracklist: 1. Intro 2. The Half Light 3. My Tears Are Still Falling 4. Illusions of Perfection 5. The Wine's Dance 6. Eclipse 7. Last Visions 8. My Last Pain 9. Remembrance of Future 10. Enigmatic 11. Innocence's Look 12. Tears of Serenity 13. Sufocated in Darkness 14. Only to Love You 15. Troops of Doom (Sepultura Cover) 16. Desire of Dreams 17. Sweet Serenades 18. Remembrance 19. Holy Diver (Dio Cover) 20. Goodbye in the Silence 21. Innocence