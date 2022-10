Simplement Mario Jean

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Lauréat de 3 Olivier en 2004, le troisième spectacle de Mario Jean est devenu l’une des valeurs sûres de l’humour québécois. Sur le mode du stand-up et appuyé par des personnages colorés, Mario propose des solutions simples pour contrer le mode de vie de plus en plus compliqué que nous impose la vie moderne. Mario vous invite à découvrir son DVD en toute intimité, bien assis dans votre fauteuil devant votre téléviseur, où il s’adresse DIRECTEMENT au téléspectateur. Le spectacle de Mario Jean s’adresse à tous ceux qui veulent ralentir et prendre la vie simplement… et en riant! Ce DVD contient le spectacle intégral et des extras