Sinterklaas en het Pakjes Mysterie

Elk jaar levert het weer problemen op om alle pakjes in november per boot van Spanje naar Nederland te krijgen. Daarom heeft Sinterklaas een oplossing bedacht: een geheime pakjesopslag in Nederland. Als Sinterklaas maanden voor de intocht alvast stiekem naar Nederland komt om persoonlijk de geheime pakjesopslag in Nederland te controleren, beginnen de problemen zich langzaam op te stapelen. Na een spectaculaire noodlanding met de Pakjes-Boeing loopt de planning zo in de war, dat zelfs de intocht in het water dreigt te vallen en het niet zeker lijkt dat er in december wel voldoende cadeautjes zijn voor alle kinderen.