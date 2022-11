Not Available

Live at Party San Open Air, Bad Berka, Germany - August, 8th 2009. // TRACKS: 01. No Warning Shot 02. Silent Violence 03. Revenge of the Zombie 04. Feasting on the Blood of the Insane 05. The Day the Dead Walked 06. Seed of Filth 07. Shot in the Head 08. Torn to the Bone 09. Suffering in Ecstacy 10. The Enemy Inside 11. The Evil Eye 12. Victim of the Paranoid 13. Human Target 14. Deathklaat 15. Ghosts of the Undead 16. Shadow of the Reaper 17. Beneath a Black Sky