Skymaster: A Flying Family Fairytale

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Kalle (Janus Dissing Rathke) bor med sin far Palle (Anders W. Berthelsen) og mor Trille (Anne-Grethe Bjarup Riis) på en lykkelig villavej. Selv om Kalle ved alt og spiller SmartyBoy, savner han noget. Da en dag familien får en lillesøster, Lille, er det hele godt. Altså bortset fra, at hun har vinger på ryggen. Fødselslægen (Troels Lyby) og Karin Fra Kommunen (Bodil Jørgensen) kalder dem hudlapper og vil have dem væk så hurtigt som muligt. Da Kalle har set Lille flyve med vingerne, vil han ikke have det.