Nürbrugring, Germany. June 4, 2010. 01. World Painted Blood 02. Jihad 03. Hate Worldwide 04. Disciple 05. Dead Skin Mask 06. Expendable Youth 07. War Ensemble 08. Beauty Through Order 09. Seasons in the Abyss 10. Hell Awaits 11. Mandatory Suicide 12. Chemical Warfare 13. Raining Blood 14. South of Heaven 15. Angel of Death