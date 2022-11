Not Available

Tre enfoldige fisker-brødre nyder livet. De får hjælp af den unge pige Sus, der styrer hus og hjælper til på fiskekutteren. Da brødrene får et godt tilbud om at låne penge til Hotel slår de straks til. Der er dog den skumle entreprenør Gravenkop de låner pengene af. Samtidig bliver der smuglet til byen; billig sprut er i omløb. Sus forsøger sammen med sin ven Stille at opklare forbrydelsen.