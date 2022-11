Soap and Water

Not Available

La madre-manager di una giovanissima modella americana cerca un precettore per la figlia che deve lavorare per tre mesi a Roma. Le viene suggerito il nome di padre Spinetti, un sacerdote che insegna in un istituto femminile, ma la telefonata per l'incarico la intercetta Rolando, bidello laureato in cerca di fortuna. Rolando si presenta alla donna vestito da prete e viene assunto, la ragazza però non tarda a rendersi conto che l'impacciato professore non è un vero sacerdote e se ne innamora. Una commedia comico-sentimentale con un irresistibile Carlo Verdone.