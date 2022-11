Not Available

Belinha (Heloísa Perissé) herda do ex-marido canalha um bar desativado e caindo aos pedaços, que consegue inaugurar com a ajuda de Pitty (Ingrid Guimarães), uma taxista 'mil e uma utilidades'.Dispostas a sustentar a sociedade a qualquer custo, as duas amigas se envolvem em muitas confusões para tentar dar a volta por cima e tornar o lugar rentável, mesmo que para isso tenham que alugá-lo para batizados, casamentos, festas, funerais...