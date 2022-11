Solstik paa Badehotellet

Not Available

Da den nye direktør for Fiskeby Badehotel, frk. Søbye, skal inspicere sit nyerhvervede hotel, forelsker hun sig i portieren. Hun skjuler derfor sin identitet og lader sig ansætte som piccolo på hotellet. Imens frk. Søbye er på hotellet ankommer Theodor Winther til hotellet. Han er arkæolog og forveksles med den berømte skuespiller Teddy Winther, der på sin side forsøger at opvarte både Eva Linde og Mona Miller. Forviklingerne går dog hårdest ud over portier, indtil piccolo Søbye endelig finder ud af, at hotellet har besøg af to forskellige mænd.