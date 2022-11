Not Available

01 B.F.W.H. 02 Prophecy 03 Primitive 04 Seek n’ Strike 05 Bleed - Tree Of Pain 06 Refuse/Resist (Sepultura cover) 07 Bloodbath & Beyond 08 L.O.T.M.- Walk (Pantera cover) 09 Porrada 10 Drum - Jam 11 Troops of Doom (Sepultura cover) 12 Unleash 13 Attitude (Sepultura cover) 14 Roots Bloody Roots (Sepultura cover) 15 Jumpdafuckup - Eye For An Eye