Soundgarden at Nürburgring, Nürburg, Germany 01. Spoonman 02. Let Me Drown 03. Gun 04. Jesus Christ Pose 05. Blow Up the Outside World 06. Fell on Black Days 07. Hunted Down 08. Outshined 09. Rusty Cage 10. My Wave 11. The Day I Tried to Live 12. Black Hole Sun 13. Beyond the Wheel