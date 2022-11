Not Available

Tracklist: 01. Shipyard overture (Industrial revolution) 02. Suite for flute 03. Oxygene 2 04. Tribute to Chopin 05.Aero 06.Oxygene 4 07. Souvenir 08. Space of freedom (March 23) 09. Theremin memories 10. Chronology 2 11. Mury 12. Chronology 6 13. Oxygene 8 14. Light my sky 15. Tribute to Jean Paul II (Acropolis) 16. Rendez-vous 2 17. Vivaldi "summer- presto" 18. Oxygene 12 19. Rendez-vous 4 20. Solidarnosc (Oxygene 13) 21. Aerology (Remix) 22. No Comment: Alternative shots 23. Concert teaser Darsteller: Jean Michel Jarre Musik: Jean Michel Jarre, Luis Llach