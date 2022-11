Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

S-P-A-M bedeutet Style + Performance + Action + Music und ist das neuste Windsurfvideo aus dem Hause von SynVision. Schnallt euch an und schaut in diesem Film den weltbesten Windsurfern auf ihren Reisen zu erstklassigen Wave- und Freestyle-Revieren über die Schulter. Vom kristallklaren Wasser vor Maui über die nordischen Wellen in Dänemark bis hin zu gnadenlosen Winden in Pozo. Weiter geht's über Sylt zu den eisigen Fluten Südafrikas bis zum erneuten Stopp auf Maui im Frühjahr 2005. Spam wird euer System mit den unterschiedlichsten Leuten, Locations, Moves und Musik infizieren. Aerials von Jason Polakows, Airtime von Jonas Ceballos, weitere Top-Freestyler und viele andere Rider werden die Action auf dieser Windsurf DVD in eure Netzhaut brennen.