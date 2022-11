SPC - Acústico

Not Available

Show acústico, com participação especial de Gilberto Gil, Fabio Jr, Caetano Veloso e Leonardo. Músicas deste DVD: -1. Quando É Amor -2. Dói Demais -3. Nosso Sonho Não É Ilusão -4. Você Vai Voltar Pra Mim -5. Out Door -6. É Bom Demais -7. Essa Tal Liberdade - Participação Especial: Fábio Jr -8. Tão Só -9. Tá Por Fora -10. Que Se Chama Amor - 11. Minha Vida -12. Mineirinho -13. Forró No Escuro - Participação Especial: Gilberto -14. O Amor, Você E Eu -15. Você De Volta -16. Primeiro Amor -17. Domingo -18. Um Amor Puro -19. Depois Do Prazer -20. Final Feliz - Participação Especial: Caetano Velos -21. Solidão - Participação Especial: Leonardo -22. Sai Da Minha Aba (Bicão) -23. Quem Dera