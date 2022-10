Not Available

This special collection features 10 spellbinding short works from Belgian experimental filmmaker Olivier Smolders, including "Adoration" (1987), "Mort a Vignole" (1998), "L'Amateur" (1997) and "La Philosophie Dans Le Boudoir" (1991). "Pensees et Visions D'une Tête Coupée" (1991), "Ravissements" (1991), "Point de Fuite" (1988), "L'Art D'Aimer" (1985), "Neuvaine" (1984) and "Seuls" (1989) round out the sampler.