Hallo lieve kinderen, we leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig, maar er was eens een dag dat dat anders was... Sprookjesboom vertelt het verhaal van de musical. Ga zitten op het puntje van je stoel en beleef samen met Roodkapje, Assepoester, Wolf, Draak en al jouw andere favoriete Sprookjesbosbewoners een nieuw en spannend avontuur.