This season, take a seat and watch Standing Sideways - the latest film release from Burton Snowboards. Featuring (in no particular order): Terje Haakonsen, Jussi Oksanen, Jeremy Jones, Danny Davis, Mikey Rencz, Keegan Valaika, Mikkel Bang, Kazu Kokubo, Mark Sollors, Zak Hale, Mark McMorris, Ethan Deiss, Alex Andrews, Stephan Maurer, Charles Reid and Jack Mitrani.