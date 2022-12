Stardom Cinderella Tournament 2020

Not Available

Dark Four Way Match Natsu Sumire vs. Rina vs. Hina vs. Itsuki Hoshino Cinderella Tournament 2020 First Round Match Momo Watanabe vs. Starlight Kid Cinderella Tournament 2020 First Round Match Jungle Kyona vs. Giulia Cinderella Tournament 2020 First Round Match AZM vs. Konami Cinderella Tournament 2020 First Round Match Syuri vs. Jamie Hayter Cinderella Tournament 2020 First Round Match Saki Kashima vs. Tam Nakano Cinderella Tournament 2020 First Round Match Natsuko Tora vs. Saya Kamitani Cinderella Tournament 2020 First Round Match Utami Hayashishita vs. Maika Cinderella Tournament 2020 First Round Match Mayu Iwatani vs. Hana Kimura Cinderella Tournament 2020 Quarter Final Match Momo Watanabe vs. Giulia Cinderella Tournament 2020 Quarter Final Match Syuri vs. Konami Cinderella Tournament 2020 Semi Final Match Tam Nakano vs. Natsuko Tora Cinderella Tournament 2020 Semi Final Match Syuri vs. Giulia Cinderella Tournament 2020 Final Match Natsuko Tora vs. Giulia