Stardom New Years Stars Tag 2

Six Woman Tag Team match - Mary Apache, Natsumi and Sadie Gibbs Hanan, Hina and Rina Queen's Quest (Bea Priestley and SWA Undisputed World Women's Champion, Viper) Bobbi Tyler and Hana Kimura Six Woman Tag Team match - Alex Gracia, Saki Kashima and Tam Nakano Queen's Quest (AZM, Konami and Wonder Of Stardom and Goddesses Of Stardom Champion Momo Watanabe) Eight Woan Tag Team match - Oedo Tai (Hazuki, Jamie Hayter, World Of Stardom Champion, Kagetsu and Natsu Sumire) (w/ Nao Yamaguchi) JAN (Jungle Kyona, Kaori Yoneyama, Natsuko Tora and Ruaka) Future Of Stardom Championship match - Utami Hayashishita def. Champion, Starlight Kid *Title Change