Not Available

Stone Temple Pilots at Westmoreland Fairgrounds, Latrobe, PA, USA 01 Coma 02 Vasoline 03 Big Empty 04 Sour Girl 05 Creep 06 Days of the Week 07 Interstate Love Song 08 Plush 09 Trippin' on a Hole in a Paper Heart 10 Hollywood Bitch 11 Down 12 Sex Type Thing Deftones 13 My Own Summer (Shove It) 14 Be Quiet and Drive (Far Away)