Live at The House of Blues in Las Vegas, NV - August 12, 1999. Setlist: 01. Crackerman, 02. Vasoline, 03. Wicked Garden, 04. Interstate Love Song, 05. Down, 06. Plush, 07. Trippin' On A Hole In A Paper Heart, 08. Unglued, 09. Dead and Bloated, 10. Sex Type Thing