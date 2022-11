Not Available

Stéphane Guillon, le chroniqueur acide, cynique et caustique de 20h10 pétantes et du Fou du roi nous présente son nouveau spectacle. Moins féroce avec les stars que sur le plateau de Canal+, Stéphane Guillon réserve ici ses coups de griffes à quelques sujets de société : la sécurité routière, l'obsession du bio, la chirurgie esthétique, l'écologie, etc...