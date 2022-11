Not Available

CACTUS SAC vs LAMA NAMANEUMI Barbed wire, spiked bed of nails, death tournament match PONDEROSA vs SWEDEN HOUSE Barbed wire bed, broken glass, fat body death match CACTUS SAC & LEATHER NECK vs DEADLY FRED & LAMA NAMANEUMI Barbed wire bat, thumb tack attack, razor blade bed, blood match DRUNK TERRY FLUNK vs CACTUS SAC Death rope, barbed wire bat, razor blade bed, thumb tack attack, fire bed, exploding ring, steel ladder, spike, death tournament finals match