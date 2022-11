Støt staar den danske sømand

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Filmen starter om bord på et dansk skib den 9. april 1940. Besætningen har lige over radioen modtaget besked om tyskernes invation i Danmark - og stemmer nu, om de skal sejle hjem eller søge allieret havn. Flertallet vælger England - og nu følger vi den danske besætning gennem de fem dramatiske år. Vi lever med i deres lidelser i redningsbådene, når deres skib blev sænket, sorgen når en af deres kammerater omkommer - og endelig glæden den 5.maj 1945. Enkelte steder i filmen, er der indklippet dokumentariske optagelser fra krigen, hvilket gør denne film til et stort og flot epos om de danske sømænds herodiske indsats i allieret tjeneste.