Sunrise Avenue live at O2 World Hamburg, Germany Setlist: Intro (Blacklund) Unholy Ground I can break your Heart Livesaver Afraid of the Midnight Little bit love Aim for the Kill Angels on a Rampage Forever Yours I don't dance Dont Cry Girl like you If i fall Letters in the Sand Out of Tune Welcome to my life Hurtsville Fairytale gone bad Hollywood Hills