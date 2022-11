Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

6 personages. 24 uur. Een hotel middenin een hittegolf in Brussel. Anna en Hendrik hebben het allemaal: een toffe zoon, een goeie job, een mooi huis… Het huwelijksfeest van Anna’s zus doet hen echter nadenken over de keuzes die ze gemaakt hebben. Violette wil zich voor ze sterft verzoenen met haar dochter Vicky, die als kamermeisje in het hotel werkt. Maar Vicky lijkt niet zo snel geneigd om het conflict bij te leggen. Ze ontfermt zich over Joyeux, een kleine Afrikaanse vluchteling die zich in het hotel verschuilt voor de politie...