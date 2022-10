Sylvain Larocque - Vue d'même

Not Available

Dans ce nouveau tour de piste, Larocque aborde des sujets qui ne sortent pas nécessairement de l’ordinaire mais, en revanche, l’angle qu’il utilise est intéressant. Courts, efficaces et toujours aussi punchés, tous ses numéros font mouche, et ce, sans exception. Dans Vu d’même, Sylvain Larocque est drôle, intelligent et surtout très pertinent. De tous les spectacles de l’artiste, celui-ci est sans aucun doute le plus achevé. Bref, c’est évident, l’humoriste est au sommet de son art. D’entrée de jeu, l’humoriste a tenu à remercier son public d’avoir osé venir le voir, et ce, malgré son apparence. «Je sais, je n’ai pas l’air d’un gars qui, après le spectacle, va aller gambader nu dans un champ de marguerites. Pas que je n’aime pas ça mais, quand ça fait deux fois que tu te fais arrêter par la police, tu comprends le message…» .